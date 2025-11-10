Ученые обнаружили остатки потайного входа в пирамиде Гизы

Ученые из Египта и Германии обнаружили возможный скрытый вход в пирамиду фараона Менкаура, построенную около 2510 года до нашей эры. Эта пирамида, самая маленькая из трех в Гизе, служила усыпальницей Менкаура, чей саркофаг пропал при загадочных обстоятельствах. Исследование опубликовано в журнале NDT E International.
Исследователи использовали современные методы сканирования и нашли две воздушные аномалии, которые могут указывать на существование забытого входа на восточной стороне пирамиды.
Главный вход находится на севере, но эксперты предполагают, что второй вход расположен на востоке, там они обнаружили гладкие гранитные блоки и прямоугольную площадку. Независимый исследователь Стейн ван ден Ховен выдвинул гипотезу о дополнительном входе еще в 2019 году, и новые данные подтверждают ее правдоподобие.
Также ученые обнаружили пустые пространства разного размера на глубине 1,4 и 1,13 метра.
Пирамида Менкаура предназначалась для фараона, который умер в 2503 году до нашей эры, а его саркофаг был утерян в море в 1838 году во время транспортировки в Британский музей, говорится в материале.
Группа ученых с помощью объективного анализа данных томографии обнаружила 90-процентную вероятность того, что пирамида Менкаура имеет такие же колонны, как у Хефрена. По мнению специалистов, это открытие может свидетельствовать о существовании огромного подземного комплекса под пирамидами Гизы.