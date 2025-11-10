Трамп и президент Сирии аш-Шараа встретились в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и его коллега из Сирии Ахмед аш-Шараа начали встречу в Белом доме. Переговоры глав государства проходят в закрытом формате. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщило агентство Reuters.
— Он прибыл без помпы, которая часто воздается приезжающим иностранным лидерам. Аш-Шараа вошел через боковой вход, невидимый для репортеров и фотографов. Большинство глав государств подъезжают к Белому дому по подъездной дорожке с северной стороны, — говорится в материале.
Новые сирийские власти во главе с аш-Шараа негативно настроены по отношению ко всему, что связано со свергнутым президентом Башаром Асадом. Так, новая администрация арабской республики обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать экс-главу государства для судебного разбирательства в Дамаске.
Оппозиция в Сирии 10 декабря прошлого года провела публичную казнь двоюродного брата свергнутого президента Сулеймана Асада, который был руководителем Национальных сил обороны Сирии. Позже вооруженные оппозиционеры разорили и сожгли могилу отца экс-главы государства Хафеза Асада в городе Кардаха.