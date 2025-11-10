Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и президент Сирии аш-Шараа встретились в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и его коллега из Сирии Ахмед аш-Шараа начали встречу в Белом доме. Переговоры глав государства проходят в закрытом формате. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщило агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп и его коллега из Сирии Ахмед аш-Шараа начали встречу в Белом доме. Переговоры глав государства проходят в закрытом формате. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщило агентство Reuters.

— Он прибыл без помпы, которая часто воздается приезжающим иностранным лидерам. Аш-Шараа вошел через боковой вход, невидимый для репортеров и фотографов. Большинство глав государств подъезжают к Белому дому по подъездной дорожке с северной стороны, — говорится в материале.

Новые сирийские власти во главе с аш-Шараа негативно настроены по отношению ко всему, что связано со свергнутым президентом Башаром Асадом. Так, новая администрация арабской республики обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать экс-главу государства для судебного разбирательства в Дамаске.

Оппозиция в Сирии 10 декабря прошлого года провела публичную казнь двоюродного брата свергнутого президента Сулеймана Асада, который был руководителем Национальных сил обороны Сирии. Позже вооруженные оппозиционеры разорили и сожгли могилу отца экс-главы государства Хафеза Асада в городе Кардаха.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше