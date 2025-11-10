Города Ростовской области с самым дешевым мясом назвали в Ростовстате

Стоимость баранины в среднем находилась на уровне в 785,27 рубля за килограмм. В Волгодонске ее можно было купить дешевле всего в регионе, за 785,27 рубля. В Таганроге такое мясо было самым дорогим — 808,30 рубля за килограмм.