Города Ростовской области с самым дешевым мясом назвали в Ростовстате

В Ростовской области нашли самое дешевое и дорогое в регионе мясо. Данные за 5 ноября 2025 года публикует Ростовстат.
Средняя цена на говядину в области на отчетный период составила 651,11 рубля за килограмм. Самую низкую цену отметили в Волгодонске — 602,05 рубля. Самым дорогим на Дону продукт оказался в Таганроге, там килограмм говядины стоил 675,26 рубля.
Свинина в среднем продавалась по 423,20 рубля за килограмм. Выгоднее всего ее было покупать в Ростове-на-Дону — 402,91 рубля. Наиболее высокую цену зафиксировали в городе Миллерово — 445,38 рубля за килограмм.
Стоимость баранины в среднем находилась на уровне в 785,27 рубля за килограмм. В Волгодонске ее можно было купить дешевле всего в регионе, за 785,27 рубля. В Таганроге такое мясо было самым дорогим — 808,30 рубля за килограмм.
Охлажденные и мороженые куры по области в среднем стоили 230,62 рубля. Самая низкая цена была в городе Миллерово — 218,21 рубля. Самое дорогое на Дону мясо птицы нашли на прилавках в Волгодонске, там обходились покупателям в 241,34 рубля за килограмм.
