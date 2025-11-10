Место притяжения для спортсменов, молодежи и семей с детьми: открыли новый участок пермской набережной. Видео

По словам Махонина, здесь обустроили зоны отдыха и современную детскую площадку, совмещенную с песочницей. Выложено антискользящее покрытие на велодорожках, есть пункт проката и трек для катания. После открытия нового участка набережная Камы — протяженностью 3,5 км — претендует на звание самой длинной в стране.