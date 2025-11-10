Ричмонд
Психолог Мигунова раскрыла шаги для становления хорошим отцом

Эксперт отметила, что важную роль играет эмоциональная открытость, способность слушать и устанавливать четкие границы.

Источник: Аргументы и факты

Современные отцы путем постоянного самосовершенствования могут стать хорошими родителями, несмотря на рабочую нагрузку и социальное давление. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский психолог Светлана Мигунова.

Эксперт выделила ключевые аспекты успешного отцовства, включая качественное времяпровождение с ребенком без отвлечения на гаджеты и активное участие в повседневных делах. Важную роль играет эмоциональная открытость, способность слушать и устанавливать четкие границы. Психолог также рекомендовала поддерживать интересы ребенка и быть для него ролевой моделью.

Мигунова подчеркнула, что не следует бояться обращаться за помощью при трудностях в воспитании. Главным фундаментом она назвала безусловную любовь, которая дает ребенку чувство защищенности и уверенности в себе. По словам психолога, становление хорошим отцом представляет собой непрерывный процесс обучения, результаты которого проявляются в счастливой жизни ребенка.

