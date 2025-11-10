Психолог Мигунова раскрыла шаги для становления хорошим отцом

Мигунова подчеркнула, что не следует бояться обращаться за помощью при трудностях в воспитании. Главным фундаментом она назвала безусловную любовь, которая дает ребенку чувство защищенности и уверенности в себе. По словам психолога, становление хорошим отцом представляет собой непрерывный процесс обучения, результаты которого проявляются в счастливой жизни ребенка.