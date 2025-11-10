Южноуральские школьники узнали, как устроены видеоплатформы

В актовом зале собрались несколько сотен старшеклассников и еще 109 школ региона подключились к занятию дистанционно. Урок провел руководитель команды AI VК Александр Скутин. Эксперт рассказал ребятам о том, что такое видеоплатформа и какие специалисты обеспечивают ее работу. В интерактивной форме школьники смогли попробовать себя в роли разработчиков, тестировщиков, дизайнеров и копирайтеров. Уточним, с материалами второго урока, подготовленным VК, можно ознакомиться до 16 ноября на сайте.