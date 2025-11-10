Южноуральские школьники узнали, как устроены видеоплатформы

Второе занятие проекта «Урок цифры» состоялось в Челябинске на площадке Образовательного центра № 5, сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития региона. Мероприятия проводит Центр развития цифровых технологий по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В актовом зале собрались несколько сотен старшеклассников и еще 109 школ региона подключились к занятию дистанционно. Урок провел руководитель команды AI VК Александр Скутин. Эксперт рассказал ребятам о том, что такое видеоплатформа и какие специалисты обеспечивают ее работу. В интерактивной форме школьники смогли попробовать себя в роли разработчиков, тестировщиков, дизайнеров и копирайтеров. Уточним, с материалами второго урока, подготовленным VК, можно ознакомиться до 16 ноября на сайте.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.