Господдержка помогла семье из Ставрополья расширить личное хозяйство

Семья Петиных из села Бургун-Маджары Левокумского округа Ставропольского края заключила социальный контракт для развития личного подсобного хозяйства. Жители Ставрополья получают господдержку по национальному проекту «Семья», сообщили в правительстве региона.
Галина и Вячеслав Петины выращивают птиц, овец и коз. Для дальнейшего развития не хватало денег, поэтому они решили в начале года оформить социальный контракт. На денежные средства они приобрели семь клеток для содержания кур-бройлеров, металлический отсек для содержания суточных цыплят, специальные лампы, автопоилки, кормушки, корм, цыплят и кур-несушек двух пород. Дело стало развиваться.
«Социальные контракты помогают реализовать планы и обрести уверенность в будущем. В Левокумском округе в этом году планируем заключить 61 социальный контракт по разным направлениям», — сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. В целом по Ставропольскому краю в этом году заключат около 4,5 тыс. соцконтрактов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.