Господдержка помогла семье из Ставрополья расширить личное хозяйство

Галина и Вячеслав Петины выращивают птиц, овец и коз. Для дальнейшего развития не хватало денег, поэтому они решили в начале года оформить социальный контракт. На денежные средства они приобрели семь клеток для содержания кур-бройлеров, металлический отсек для содержания суточных цыплят, специальные лампы, автопоилки, кормушки, корм, цыплят и кур-несушек двух пород. Дело стало развиваться.