Посольство РФ в Индии: россиян среди пострадавших при взрыве авто в Индии нет

Граждане РФ не пострадали при взрыве автомобиля на улице в Нью-Дели, жертвой которого стали не менее восьми человек.

Источник: Комсомольская правда

Среди погибших и пострадавших при взрыве автомобиля в Нью-Дели нет граждан России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь посольства РФ в Индии Петр Сизов.

«По предварительной информации, среди жертв и пострадавших во взрыве в центральной части Дели российских граждан нет», — говорится в сообщении.

Сизов отметил, что представители российской дипмиссии в Индии находятся в постоянном контакте с компетентными службами города на фоне произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что автомобиль взорвался на оживленной улице в Нью-Дели вечером в понедельник, 10 ноября.

Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию, минимум восемь человек погибли в результате инцидента, еще 24 получили ранения. Обстоятельства произошедшего выясняются.