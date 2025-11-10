Посольство РФ в Индии: россиян среди пострадавших при взрыве авто в Индии нет

Среди погибших и пострадавших при взрыве автомобиля в Нью-Дели нет граждан России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь посольства РФ в Индии Петр Сизов.
«По предварительной информации, среди жертв и пострадавших во взрыве в центральной части Дели российских граждан нет», — говорится в сообщении.
Сизов отметил, что представители российской дипмиссии в Индии находятся в постоянном контакте с компетентными службами города на фоне произошедшего.
Ранее KP.RU сообщал, что автомобиль взорвался на оживленной улице в Нью-Дели вечером в понедельник, 10 ноября.
Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию, минимум восемь человек погибли в результате инцидента, еще 24 получили ранения. Обстоятельства произошедшего выясняются.