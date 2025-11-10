Власти Кубани назвали причину отказа парому Sea Bridge в заходе в порт Сочи

Порт Сочи недостаточно подготовлен к приему грузопассажирских судов. Об этом ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, прокомментировав отказ парому Sea Bridge в заходе в сочинский порт.
«Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов», — сказал глава края.
Губернатор отметил, что в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что кратно увеличивает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов.
Также Кондратьев подчеркнул, что предполагаемые маршруты следования транспорта из порта будут пролегать через исторический центр Сочи, рекреационную зону. Это негативно скажется на туристической привлекательности курорта, резюмировал он.
Как писал сайт KP.RU, 10 ноября Генконсульство РФ в Трабзоне сообщило о завершении конфликтной ситуации с паромом Sea Bridge. Судно, совершавшее рейс по маршруту Трабзон-Сочи, не получило разрешения на заход в российский порт. Каждому пассажиру будет выплачена денежная компенсация. После этого все россияне покинут судно и самостоятельно вернутся на родину.