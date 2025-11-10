Власти Кубани назвали причину отказа парому Sea Bridge в заходе в порт Сочи

Как писал сайт KP.RU, 10 ноября Генконсульство РФ в Трабзоне сообщило о завершении конфликтной ситуации с паромом Sea Bridge. Судно, совершавшее рейс по маршруту Трабзон-Сочи, не получило разрешения на заход в российский порт. Каждому пассажиру будет выплачена денежная компенсация. После этого все россияне покинут судно и самостоятельно вернутся на родину.