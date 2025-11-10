В Улан-Удэ открылся волейбольный центр

«Центр волейбола Эйс» открыли 6 ноября в Улан-Удэ по государственной программе «Спорт России». Спортсменов и жителей республики с открытием поздравил Президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи, сообщили в Министерстве спорта Республики Бурятии.
«Центр — уникальный, на 5 полей. Это 3 классических волейбольных поля и 2 поля для пляжного волейбола с песчаным покрытием. На Дальнем Востоке — это единственный центр, где пляжный волейбол под крышей в круглогодичных условиях», — сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
На объекте будут проводиться муниципальные, республиканские, межрегиональные, всероссийские и международные соревнования. Площадки оборудованы для проведения состязаний по классическому, пляжному волейболу, софтболу, волейболу для слабослышащих и сидя, для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В центре также предусмотрена организация соревнований по настольному теннису, спортивной борьбе, интерактивному баскетболу, перетягиванию каната и дартс. Уточняется, что уже сформировано расписание и открыты часы для проведения занятий среди всех возрастных категорий.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.