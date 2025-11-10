Ричмонд
В подмосковном поселке Пустоши открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Медицинскую помощь в учреждении смогут получать около 1000 местных жителей.

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», начал работу в поселке Пустоши Московской области, сообщили в пресс-службе администрации округа Шатура.

В новом здании площадью 200 квадратных метров оборудованы кабинет фельдшера, процедурное помещение и палата для приема пациентов. Медицинскую помощь там смогут получать около 1000 жителей поселка Пустоши и близлежащих населенных пунктов. В ФАПе будут проводить первичный прием, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры и телемедицинские консультации.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.