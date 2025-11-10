«Страна»: в Киеве нет стабильного электроснабжения до 16 часов в день

В Киеве в среднем 14−16 часов в день нет стабильного электроснабжения, заявил председатель Совета украинской Ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев.
«С чем это связано? Первое — это и погодные условия. Видим сегодня такое туманное утро в Киеве, и в соответствии с этим сверхнизко работают наши солнечные электростанции», — приводит украинское издание «Страна» слова Станислава Игнатьева.
Он также напомнил об ударах.
Ранее, 8 ноября, сообщалось, что по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивали их работу, нанесли массированный удар.