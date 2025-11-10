В Коркине Челябинской области открылся обновленный детский сад

Детский сад № 18 в Коркинском муниципальном округе Челябинской области открылся после комплексной реконструкции территории, приуроченной к 60-летнему юбилею учреждения, сообщили в администрации округа. Работы выполнены в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
Специалисты полностью заменили асфальтовое покрытие, установили новое освещение и обновили игровые и спортивные площадки для всех шести групп дошкольного учреждения. На территории созданы уникальные образовательные пространства — детский огород и метеостанция. Также отремонтированы цоколь, отмостки и входные группы здания. Особое внимание уделено озеленению: высажены многолетние кустарники, газонная трава и пирамидальные тополя на Аллее героев СВО.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.