На Украине расследуют утечку данных по делу о коррупции в сфере энергетики

Расследование ведёт отдел внутреннего контроля САП.

Источник: Аргументы и факты

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины инициировала служебное расследование в связи с возможной утечкой информации по делу о коррупции в энергетическом секторе. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

«Руководитель САП Александр Клименко создал специальную комиссию для проведения служебного расследования по факту возможной утечки данных досудебного расследования, проводимого НАБУ и САП. Решение принято на основании рапорта одного из прокуроров САП, осуществляющего процессуальное руководство по расследованию масштабной коррупционной схемы в энергетике и ряде других дел», — сказано в сообщении.

Расследование поручено отделу внутреннего контроля Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его результаты могут лечь в основу как административных, так и процессуальных мер в отношении причастных лиц.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики. Ведомство опубликовало скриншоты переписок, относящихся к уголовному делу о хищениях в энергетической сфере.

В рамках этого дела НАБУ установило прослушку квартиры приближённого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Он покинул Украину незадолго до обысков.