На Украине расследуют утечку данных по делу о коррупции в сфере энергетики

«Руководитель САП Александр Клименко создал специальную комиссию для проведения служебного расследования по факту возможной утечки данных досудебного расследования, проводимого НАБУ и САП. Решение принято на основании рапорта одного из прокуроров САП, осуществляющего процессуальное руководство по расследованию масштабной коррупционной схемы в энергетике и ряде других дел», — сказано в сообщении.