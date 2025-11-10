В Левокумском округе Ставрополья благоустроили парк Героев

Завершено благоустройство парка Героев в селе Величаевском Левокумского округа Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Проект был выбран жителями в ходе рейтингового голосования в 2024 году и реализован при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты установили в парке новые детские игровые площадки, тренажеры, скамейки и уличное освещение. Также проложили пешеходные дорожки, разбили клумбы и установили камеры видеонаблюдения.
«Левокумский округ уже несколько лет участвует в проекте по созданию комфортной городской среды. Благоустроили парк в селе Правокумском, улицу Лыхова в селе Владимировка, зону отдыха “Родные берега” и три парковые территории в селе Левокумском. Уверен, что обновленный парк в селе Величаевском понравится местным жителям», — отметил глава Левокумского округа Андрей Иванов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.