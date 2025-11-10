В Левокумском округе Ставрополья благоустроили парк Героев

«Левокумский округ уже несколько лет участвует в проекте по созданию комфортной городской среды. Благоустроили парк в селе Правокумском, улицу Лыхова в селе Владимировка, зону отдыха “Родные берега” и три парковые территории в селе Левокумском. Уверен, что обновленный парк в селе Величаевском понравится местным жителям», — отметил глава Левокумского округа Андрей Иванов.