Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Левокумском округе Ставрополья благоустроили парк Героев

Специалисты установили там новые детские игровые площадки, тренажеры и скамейки.

Завершено благоустройство парка Героев в селе Величаевском Левокумского округа Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Проект был выбран жителями в ходе рейтингового голосования в 2024 году и реализован при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты установили в парке новые детские игровые площадки, тренажеры, скамейки и уличное освещение. Также проложили пешеходные дорожки, разбили клумбы и установили камеры видеонаблюдения.

«Левокумский округ уже несколько лет участвует в проекте по созданию комфортной городской среды. Благоустроили парк в селе Правокумском, улицу Лыхова в селе Владимировка, зону отдыха “Родные берега” и три парковые территории в селе Левокумском. Уверен, что обновленный парк в селе Величаевском понравится местным жителям», — отметил глава Левокумского округа Андрей Иванов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.