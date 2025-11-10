«Вообще нельзя сидеть»: Влад Кадони признался, что бросил работу из-за неизлечимой болезни

Проблемы со здоровьем начались в 2020 году и с тех пор не отступают. Несмотря на две перенесённые операции, облегчение оказалось незначительным. Причиной стало заболевание — кокцигодиния, характеризующееся хронической болью в области копчика, которая плохо поддается терапии. Дополнительную сложность создаёт врождённая анатомическая особенность: его копчик имеет почти прямой угол, что при сидении приводит к давлению на окружающие ткани и развитию воспаления.