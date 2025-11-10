В брянской деревне Кибирщинe отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) завершен в деревне Кибирщине Красногорского района Брянской области, сообщили в медицинском информационно-аналитический центр города Брянск. Работы проведены в ходе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Специалисты полностью заменили кровлю, инженерные коммуникации, напольные покрытия и оконные системы. Также выполнили обновление стен и установили современные системы безопасности. Обновленный ФАП продолжает функционировать как структурное подразделение Красногорской центральной районной больницы, предоставляя необходимые медицинские услуги местному населению.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.