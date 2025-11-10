На трассе в ХМАО введены ограничения

На трассе ограничена видимость из-за метели, снега и ветра.
В ХМАО на трассе «Иртыш» с нулевого по 123-й километры скорость движения ограничена до 70 километров в час. Об этом сообщается в окружной Управлении автодорог.
«Внимание! На автомобильной дороге “Иртыш” 0−123 километр вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале окружного дорожного управления.
Мера введена из-за опасной обстановки на трассе. Здесь бушует метель, сильный боковой ветер и снег, а также ограничена видимость.