На трассе в ХМАО введены ограничения

В ХМАО на трассе «Иртыш» с нулевого по 123-й километры скорость движения ограничена до 70 километров в час. Об этом сообщается в окружной Управлении автодорог.

На трассе ограничена видимость из-за метели, снега и ветра.

В ХМАО на трассе «Иртыш» с нулевого по 123-й километры скорость движения ограничена до 70 километров в час. Об этом сообщается в окружной Управлении автодорог.

«Внимание! На автомобильной дороге “Иртыш” 0−123 километр вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале окружного дорожного управления.

Мера введена из-за опасной обстановки на трассе. Здесь бушует метель, сильный боковой ветер и снег, а также ограничена видимость.