СМИ: Жители Киева живут без стабильного электроснабжения по 14−16 часов в день

Жителя Киева столкнулись с серьезными проблемами с электричеством из-за повреждения теплоэлектростанций — Змиевской в Харьковской области и Трипольской в Киевской. Они проводят без стабильной подачи тока по 14−16 часов в день. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщило украинское издание «Страна».