Жителя Киева столкнулись с серьезными проблемами с электричеством из-за повреждения теплоэлектростанций — Змиевской в Харьковской области и Трипольской в Киевской. Они проводят без стабильной подачи тока по 14−16 часов в день. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщило украинское издание «Страна».
— Кроме того, в украинской столице туманно, из-за чего солнечные электростанции вырабатывают мало энергии, — передает текст материала ТАСС.
Представители государственной компании «Центрэнерго» 8 ноября сообщили, что тепловые электростанции Украины были полностью остановлены после ночных ударов армии России.
Бывший руководитель национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что украинские власти серьезно опасаются возможной реакции граждан на постоянные перебои с подачей электричества грядущей зимой.
Заместитель главного редактора таблоида Bild Пауль Ронцхаймер ранее выразил мнение, что украинские власти целенаправленно отказываются решать проблемы с электроснабжением домов граждан.