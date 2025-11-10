Ученые назвали неочевидный симптом рака, который проявляется на языке

Доцент кафедры химических технологий Пермского политеха и кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская рассказала, что гриб чага может помочь во время лечения онкологии, а также при профилактике серьезных заболеваний. По ее словам, еще с древних времен гриб использовали в виде чаев при туберкулезе, онкологических заболеваниях, а также в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства.