Ученые назвали неочевидный симптом рака, который проявляется на языке

По изменениям, которые происходят на языке, можно выявить ряд опасных заболеваний, в том числе и рак. Об этом пишет таблоид Daily Mail.
— Если на языке наблюдается безболезненная язва, которая не проходит в течение долгого времени, это один из самых явных признаков рака ротовой полости высокого риска, — говорится в материале.
Цвет, поверхность и текстура языка могут многое рассказать о состоянии микробиома полости рта, водном балансе, уровне питательных веществ в организме, здоровье кишечника и общем самочувствии.
В статье акцентируется внимание на важности тщательной гигиены полости рта — необходимо следить за изменениями цвета языка, чувствительностью десен и появлением неприятного запаха изо рта.
Авторы предупреждают, что к симптомам рака полости рта относятся боль, затруднения при глотании, изменения голоса и необъяснимая потеря веса.
Также уточняется, что рак полости рта провоцирует вирус папилломы человека, поэтому для профилактики заболевания рекомендуется вакцинация. Кроме того, важно избегать курения и употребления алкоголя, говорится в материале.
Доцент кафедры химических технологий Пермского политеха и кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская рассказала, что гриб чага может помочь во время лечения онкологии, а также при профилактике серьезных заболеваний. По ее словам, еще с древних времен гриб использовали в виде чаев при туберкулезе, онкологических заболеваниях, а также в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства.