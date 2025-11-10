Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: из «украинской Венеции» исчезли все мужчины, кроме мэра

В мэрии Вилково в Одесской области работают одни женщины.

Источник: Аргументы и факты

В городе Вилково Одесской области, который называют «украинской Венецией», остался один мужчина — мэр город Матвей Иванов, пишет The New York Times (NYT).

Градоначальник назвал себя «единственным оставшимся мужчиной» в городе и рассказал, что все остальные сотрудники мэрии являются женщинами.

«Женщины теперь повсюду Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь здесь главные», — сказал Иванов.

По данным издания, все мужчины призывного возраста, которые жили в городе, либо отправились в зону военных действий, либо прячутся от мобилизации.

Отмечается, что населенный пункт находится у границы с Румынией и Молдавией. Город окружен реками, болотами и заграждениями. Венецией его называют из-за, что вместо улиц там — каналы.

Ранее представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк сообщил, что военкомы мобилизуют лиц без определенного места жительства.