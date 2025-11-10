NYT: из «украинской Венеции» исчезли все мужчины, кроме мэра

В городе Вилково Одесской области, который называют «украинской Венецией», остался один мужчина — мэр город Матвей Иванов, пишет The New York Times (NYT).
Градоначальник назвал себя «единственным оставшимся мужчиной» в городе и рассказал, что все остальные сотрудники мэрии являются женщинами.
«Женщины теперь повсюду Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь здесь главные», — сказал Иванов.
По данным издания, все мужчины призывного возраста, которые жили в городе, либо отправились в зону военных действий, либо прячутся от мобилизации.
Отмечается, что населенный пункт находится у границы с Румынией и Молдавией. Город окружен реками, болотами и заграждениями. Венецией его называют из-за, что вместо улиц там — каналы.
Ранее представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк сообщил, что военкомы мобилизуют лиц без определенного места жительства.