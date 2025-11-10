Ричмонд
Спорт в полет: «Аэрофлот» упрощает путешествия со спортивным снаряжением

Традиционная акция продлится до 15 мая.

Источник: Комсомольская правда

Аэрофлот объявил о старте ежегодной акции, в рамках которой пассажиры смогут бесплатно перевозить инвентарь для зимних и водных видов спорта. Акция продлится до 15 мая 2026 года.

Любители активного отдыха получают возможность добавить к своему багажу один комплект лыж или снаряжения для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга, сапсерфинга и дайвинга весом до 23 килограммов без дополнительной оплаты.

Данное предложение распространяется на рейсы, выполняемые непосредственно авиакомпанией и дочерними авиаперевозчиками — «Россия» и «Аврора» с кодом SU. Воспользоваться льготой можно по билетам любого тарифа, за исключением самых экономных — «Лайт» и «Шаттл».

Что можно перевезти бесплатно:

Лыжный комплект: пару лыж с палками в чехле ИЛИ сноуборд, а также отдельное место с экипировкой (ботинки, шлем, очки).

Снаряжение для серфинга и других водных видов спорта: до двух досок, три комплекта плавников, крепления, гидрокостюм, обувь для воды и аксессуары. Для виндсерфингистов дополнительно разрешен парус с мачтой.

Комплект для дайвинга: включает компенсатор плавучести, гидрокостюм, шлем, обувь, ласты, маску с трубкой, регулятор и другие аксессуары.

Важное уточнение: Бесплатное место под спортивный инвентарь не суммируется с обычной багажной нормой и предоставляется при наличии свободного объема в багажном отсеке самолета.