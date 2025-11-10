В поселке Бортом Республики Коми откроется фельдшерско-акушерский пункт

Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) завершается в поселке Бортом Сысольского района Республики Коми в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации района.
Завершение строительно-монтажных работ и ввод ФАПа в эксплуатацию запланировано в ноябре 2025 года. Строители проводят монтаж внутренних инженерных систем, включая системы электроснабжения. После чего займутся устройством ограждения территории и крыльца объекта. Новый медицинский пункт обеспечит современное и доступное здравоохранение для жителей поселка Бортом и близлежащих территорий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.