Гладков сообщил о временной отмене железнодорожного движения в Октябрьском

Без общественного транспорта жителей не оставят, заверил губернатор Белгородской области.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Октябрьский Белгородской области временно приостановлено железнодорожное сообщение в связи с атакой дронов на электричку. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.

Во время прямого эфира к губернатору обратилась жительница, выразившая обеспокоенность из-за отмены пригородных поездов для жителей Октябрьского.

Гладков напомнил, что накануне украинские беспилотники атаковали электропоезд, в связи с чем железнодорожная компания решила временно ограничить движение поездов. «С точки зрения безопасности людей, которые находятся в электричке», — уточнил он.

Гладков заверил, что жители не останутся без транспортного сообщения. Было принято решение об увеличении объема автомобильных пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области 205 домов и соцобъектов защитили сетками от БПЛА.

