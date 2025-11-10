Гладков сообщил о временной отмене железнодорожного движения в Октябрьском

В поселке Октябрьский Белгородской области временно приостановлено железнодорожное сообщение в связи с атакой дронов на электричку. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.
Во время прямого эфира к губернатору обратилась жительница, выразившая обеспокоенность из-за отмены пригородных поездов для жителей Октябрьского.
Гладков напомнил, что накануне украинские беспилотники атаковали электропоезд, в связи с чем железнодорожная компания решила временно ограничить движение поездов. «С точки зрения безопасности людей, которые находятся в электричке», — уточнил он.
Гладков заверил, что жители не останутся без транспортного сообщения. Было принято решение об увеличении объема автомобильных пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области 205 домов и соцобъектов защитили сетками от БПЛА.