Акинфеев пожаловался на проводы из сборной РФ 16-секундным роликом

При этом вратарь не испытывает сожалений о завершении карьеры в национальной сборной.

Источник: Аргументы и факты

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев написал в автобиографической книге, что его официальные проводы из сборной России оказались куда скромнее, чем многие ожидали.

«В конце концов, когда меня официально провожали из сборной, всё, чего я удостоился, — это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?» — написал футболист.

При этом, как отметил Акинфеев, он не испытывает сожалений о завершении карьеры в национальной сборной. По словам футболиста, это, напротив, убедило его в том, что он сделал правильный выбор.

Напомним, ранее Игорь Акинфеев обозначил главные задачи по развитию международного футбольного соревнования «Кубок Игоря Акинфеева», в котором принимают участие детские команды.