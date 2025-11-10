Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вниманию молдавских водителей: В Болгарии водители-иностранцы должны оплачивать штрафы сразу и только банковской картой

В случае отказа оплатить штраф на месте, полицейский имеет право изъять свидетельство о регистрации и номерные знаки автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Посольство Молдовы в Болгарии, Северной Македонии и Албании предупредило, что водители из Молдовы, находящиеся в странах, транзитом или путешествующие по ним, обязаны немедленно оплачивать штрафы за нарушения правид дорожного движения.

Новые правила действуют для всех, кто не имеет постоянного проживания в Болгарии, включая граждан Румынии.

Согласно регламенту, оплата штрафа производится на месте банковской картой — полицейские машины оснащены POS-терминалами. Если моментальная оплата невозможна, водителя сопровождает экипаж к ближайшему терминалу оплаты. Оплата наличными не допускается.

Посольство отмечает, что отказ от оплаты может повлечь изъятие регистрационного свидетельства и номерных знаков автомобиля. Документ действителен максимум три месяца, но штраф можно погасить в любое время в этот период.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдаване скупают квартиры в Одессе: Почему деньги уходят за границу, а цены на недвижимость в Кишиневе продолжают расти.

Пока рынок недвижимости в Молдове стремительно теряет связь с реальностью, многие молдаване нашли альтернативу — инвестиции в жильё у соседей, в Одессе (далее…).

Важная новость для жителей Молдовы: Какими будут новые банкноты евро.

Совсем недавно Европейский Центральный Банк принял решение о пуске в оборот банкнот евро нового образца (далее…).

Жесткое, но честное мнение аналитика: Молдове в правительстве нужны спасатели-прагматики, а не сказочники PAS.

Корабль под управлением Майи Санду тонет, вода хлыщет в трюмы, а команда рассказывает сказки пассажирам вместо того, чтобы устранить течь и не допустить катастрофы, пишет аналитик Сергей Ткач (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше