Вниманию молдавских водителей: В Болгарии водители-иностранцы должны оплачивать штрафы сразу и только банковской картой

Посольство Молдовы в Болгарии, Северной Македонии и Албании предупредило, что водители из Молдовы, находящиеся в странах, транзитом или путешествующие по ним, обязаны немедленно оплачивать штрафы за нарушения правид дорожного движения.
Новые правила действуют для всех, кто не имеет постоянного проживания в Болгарии, включая граждан Румынии.
Согласно регламенту, оплата штрафа производится на месте банковской картой — полицейские машины оснащены POS-терминалами. Если моментальная оплата невозможна, водителя сопровождает экипаж к ближайшему терминалу оплаты. Оплата наличными не допускается.
Посольство отмечает, что отказ от оплаты может повлечь изъятие регистрационного свидетельства и номерных знаков автомобиля. Документ действителен максимум три месяца, но штраф можно погасить в любое время в этот период.
