В Лазаревском районе Сочи обустроят новую прогулочную аллею

Работы по созданию новой прогулочной аллеи на набережной «Восточный Дагомыс» вдоль Батумского шоссе начались в Лазаревском районе Сочи, сообщили в администрации города. Проект реализуется в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты уже установили современное ограждение, завершили облицовочные работы с применением мраморных и гранитных плит. Ведутся подготовительные работы для монтажа системы освещения, которая будет включать 17 опор и обеспечит безопасность в вечернее время.
Новый участок набережной стал логическим продолжением благоустроенной в 2023 году территории. Проект победил в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив в ходе программы «Региональная политика и развитие гражданского общества».
Параллельно работы по благоустройству ведутся и в других населенных пунктах Лазаревского района. В частности, в селе Горное Лоо обновили мост и благоустроили улицу Декабристов, а в селе Верхнеармянском Лоо обновлено цветочное оформление у памятника воинам Великой Отечественной войны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.