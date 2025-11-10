Панорамы двух нацпарков Южного Урала стали доступны в формате 3D

Национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль» в Челябинской области стали доступны для виртуальных прогулок в формате 3D, сообщили в аппарате губернатора и правительстве Челябинской области. Проект по оцифровке горных троп реализован при поддержке Центра проектного развития территорий и туризма региона в ходе национального проекта «Туризм и гостеприимство».
На «Яндекс картах» появились панорамы девяти экологических троп «Таганая» общей протяженностью 175,3 км. Пользователи могут виртуально прогуляться по маршрутам к достопримечательностям парка: смотровым площадкам «Тещин язык» и «Ахматовская копь», Большой Каменной реке, Двуглавой сопке и другим знаковым местам.
Также оцифрованы три туристических маршрута в национальном парке «Зюраткуль», включая тропу «Тайны озера» и маршруты на гору Большой Уван и хребет Большой Москаль. На виртуальных картах отмечены начальные и конечные точки маршрутов, зоны отдыха, парковки и входные группы.
«Интеграция пеших туристических маршрутов в современные навигационные системы — важная часть популяризации природных троп. Оцифровка делает туристические тропы доступнее, удобнее и безопаснее для туристов», — отметила гендиректор Центра проектного развития Инна Хваткова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.