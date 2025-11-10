«Нашла переписку»: подруга футболиста Нгамале намекнула на его интрижку с Седоковой

Блогерша Никки Сэй (Ника Черемисинова) рассказала, что ее бывший возлюбленный, футболист московского «Динамо» Муми Нгамале крутил интрижки одновременно с несколькими девушками. Она призналась, что была глубоко поражена тем количеством девушек, с которыми спортсмен одновременно вел переписку.
— Я нашла переписку с одной известной певицей, которой, кстати, я благодарна за ее поддержку. Как оказалось, она знает о Муми, его поступках и характере не понаслышке, — добавила девушка.
Она не стала уточнять, какую конкретно артистку имеет в виду. Однако недавно о навязчивом внимании со стороны противоположного пола рассказывала певица Анна Седокова. Она также упомянула одного ухажера, который ей настойчиво писал.
— Максимально женатый и с милыми фото с женой и ребенком. Так ты либо крестик сними, либо трусы надень, — передает слова Седоковой Starhit.
Блогерша ранее уточнила, что пришла с охраной в квартиру, где застала Нгамале с другой женщиной. По словам девушки, раньше они жили в этой квартире вместе со спортсменом.