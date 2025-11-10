Польские власти за последние годы отказали в убежище 336 гражданам РФ

За последние несколько лет 90% иностранных граждан, которым Польша отказалась предоставлять политическое убежище или отозвала уже выданный статус беженца, оказались россиянами. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.
Согласно данным издания, с 2020 года польские власти лишили статуса беженца, убежища или временной защиты 410 человек. Среди них — 336 россиян, 38 украинцев и 15 белорусов.
Как отмечается в публикации, такие решения обусловлены ужесточением миграционной политики в стране. При этом подчёркивается, что новые меры получили поддержку, как со стороны правящей коалиции, так и со стороны оппозиционных сил.
Ранее издание Bloomberg писало, что в Польше растет напряженность в отношении украинских беженцев.
Накануне Европейская комиссия сообщила, что граждане РФ больше не смогут получать шенгенские мультивизы. Теперь россиянам придётся подавать заявления на новую визу каждый раз.