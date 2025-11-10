Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польские власти за последние годы отказали в убежище 336 гражданам РФ

Данные меры связаны с ужесточением миграционной политики в Польше.

Источник: Аргументы и факты

За последние несколько лет 90% иностранных граждан, которым Польша отказалась предоставлять политическое убежище или отозвала уже выданный статус беженца, оказались россиянами. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

Согласно данным издания, с 2020 года польские власти лишили статуса беженца, убежища или временной защиты 410 человек. Среди них — 336 россиян, 38 украинцев и 15 белорусов.

Как отмечается в публикации, такие решения обусловлены ужесточением миграционной политики в стране. При этом подчёркивается, что новые меры получили поддержку, как со стороны правящей коалиции, так и со стороны оппозиционных сил.

Ранее издание Bloomberg писало, что в Польше растет напряженность в отношении украинских беженцев.

Накануне Европейская комиссия сообщила, что граждане РФ больше не смогут получать шенгенские мультивизы. Теперь россиянам придётся подавать заявления на новую визу каждый раз.