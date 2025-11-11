Ричмонд
Проект ВСМ изменит транспортный облик Петербурга

Появятся новые станции и скоростные поезда.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем еженедельном обращении рассказал о ходе строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и о ее значении для города и страны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

По словам губернатора, проект ВСМ имеет стратегическое значение не только для Петербурга, но и для всей России. Его реализация ведется по инициативе президента страны. Он также сообщил, что запуск ВСМ положительно повлияет на пригородное железнодорожное сообщение в московском направлении — количество электричек увеличится.

Особое внимание уделено станции «Волковская», куда планируется перевести часть поездов с Московского вокзала. Она станет современным пересадочным узлом, с новыми платформами и остановками общественного транспорта.

Работы на станции планируется завершить во втором квартале 2027 года. Кроме того, в Колпине планируется развитие тактового движения электричек.

