Проект ВСМ изменит транспортный облик Петербурга

По словам губернатора, проект ВСМ имеет стратегическое значение не только для Петербурга, но и для всей России. Его реализация ведется по инициативе президента страны. Он также сообщил, что запуск ВСМ положительно повлияет на пригородное железнодорожное сообщение в московском направлении — количество электричек увеличится.