«Мы отстаем»: в американской армии признали превосходство России в дронах

Генерал США Бартоломеес: Россия сильно опережает Америку в разработке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Генерал Джеймс Бартоломеес, командующий 25-й американской дивизией, выразил обеспокоенность по поводу значительных успехов России в разработке и использовании боевых дронов. Его комментарий был опубликован на сайте TWZ.

«Мы отстаем. Буду откровенен. Думаю, мы понимаем, что отстаем», — заявил генерал журналистам.

По словам Бартоломееса, отставание в этой области у США значительное. Он подчеркнул, что американские военные не могут сравниться с российскими в создании дронов, способных преодолевать большие расстояния. Генерал считает, что это отставание ослабляет военный потенциал США, особенно на фоне нарастающей в мире напряженности (создаваемой самими Штатами).

Ранее KP.RU сообщил, что не имея навыков в создании своих БПЛА, США хотят закупить беспилотники в количестве миллиона единиц за пару лет.

