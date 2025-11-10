В городе Пугачеве Саратовской области завершили ремонт 3 улиц

Капитальный ремонт трех автомобильных дорог регионального значения завершен в городе Пугачеве Саратовской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Работы выполнены в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Отремонтирован ключевой городской маршрут протяженностью 6,3 км, проходящий по улицам Карла Маркса, Чапаевской, Мечетной, Пушкинской и Советской. Эта дорога связывает социально значимые объекты — школы, медицинские учреждения, детские сады, музей имени Чапаева и городской пляж, а также является транзитным маршрутом для большегрузного транспорта в направлении Самарской области.
Еще один отремонтированный участок длиной 2,8 км расположен на улице Ермощенко. Эта дорога соединяет федеральную трассу Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» с Центром развития творчества и библиотекой. Третьим объектом стала улица Карла Маркса, где привели в нормативное состояние 1,7 км дорожного полотна.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.