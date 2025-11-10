Ричмонд
«Истина восторжествует»: первые слова Саркози после выхода из тюрьмы

Николя Саркози дал первый комментарий после освобождения из тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент Франции Николя Саркози, освобожденный из-под стражи и помещенный под судебный контроль, дал первый комментарий после выхода на свободу. Он заявил в понедельник, что сосредоточится на подготовке к слушаниям по апелляции и будет прилагать все усилия для доказательства своей невиновности.

«Теперь я буду готовиться к слушаниям по апелляции. Вся моя энергия направлена на единственную цель — доказать мою невиновность. Истина восторжествует. Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать», — заявил Саркози в соцсети X.

Оказавшись на свободе и воссоединившись с семьей, Саркози поблагодарил всех за поддержку. Он обратился с теплыми словами ко всем сторонникам и просто небезразличным гражданам, которые требовали освобождения экс-президента.

Ранее KP.RU сообщил, что апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об его освобождении из тюрьмы и переводе под судебный контроль. Саркози вернулся домой спустя час после завершения рассмотрения ходатайства. Всего в тюрьме Саркози провел 20 дней.

