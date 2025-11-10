«Истина восторжествует»: первые слова Саркози после выхода из тюрьмы

Бывший президент Франции Николя Саркози, освобожденный из-под стражи и помещенный под судебный контроль, дал первый комментарий после выхода на свободу. Он заявил в понедельник, что сосредоточится на подготовке к слушаниям по апелляции и будет прилагать все усилия для доказательства своей невиновности.