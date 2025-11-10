Лукашенко объяснил, почему Белоруссии не нужны «Буревестник» с «Посейдоном»

Белоруссия не нуждается в новых российских вооружениях — крылатой ракете «Буревестник» и подводном аппарате «Посейдон». С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.
— «Буревестник», «Посейдон» нам не нужен, конечно. Потому что этот «Буревестник» летает сутки, можно запустить с Владивостока — он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, «Посейдон». Что мы, на Нарочи будем «Посейдон» запускать? — пояснил Лукашенко.
По мнению Лукашенко, в контексте Белоруссии лучше поддерживать обороноспособность страны за счет таких систем, как «Орешник» и тактическое ядерное оружие. Также глава государства настоял на развитии собственного оборонно-промышленного комплекса внутри Белоруссии, который смог бы производить широкий спектр вооружений, передает БелТа.
Еще зимой прошлого года Лукашенко заявил, что намерен разместить на территории республики десять ракетных комплексов «Орешник». Уже после размещения президент заявил, что эти ракеты никогда не будут находиться в одном месте, поскольку сам комплекс обладает достаточной мобильностью для его передислокации.
Белорусский лидер рассказал, что коллеги из Соединенных Штатов до сих пор не знают, обладает ли его страна ядерным оружием. По его словам, «оно лежит в надежном месте».