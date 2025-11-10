Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Греф пришел на встречу с Путиным в Кремле с умным кольцом на руке

Президент пообщался с главой Сбербанка в Кремле.

Источник: Комсомольская правда

Глава Сбербанка Герман Греф пришел на встречу в Кремле к президенту РФ Владимиру Путину с «умным» кольцом на руке.

Во время разговора на безымянном пальце правой руки главы Сбербанка было заметно «умное» кольцо серебристого цвета. Такой девайс может отслеживать показатели здоровья, в том числе определять уровень активности или качество сна.

Как писал сайт KP.RU, в ходе встречи глава Сбербанка сообщил, что в компании недавно вывели абсолютно новую технологию на рынок платежей взамен ушедшего Apple Pay. По его словам, в компании придумали технологию, как можно повторить эту функцию с помощью Bluetooth-порта. В первый месяц, как она была запущена, огромное количество людей стали снова платить с помощью телефона. «Вжух», так ее назвали, похвастался Греф.

Узнать больше по теме
Биография Германа Грефа: карьера и жизнь главы Сбербанка
Собрали главное из биографии Германа Грефа, руководителя Сбербанка. Подробнее о его детстве, карьерном пути, знакомствах и забытых хобби — на сайте Новости Mail.
Читать дальше