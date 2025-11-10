Греф пришел на встречу с Путиным в Кремле с умным кольцом на руке

Как писал сайт KP.RU, в ходе встречи глава Сбербанка сообщил, что в компании недавно вывели абсолютно новую технологию на рынок платежей взамен ушедшего Apple Pay. По его словам, в компании придумали технологию, как можно повторить эту функцию с помощью Bluetooth-порта. В первый месяц, как она была запущена, огромное количество людей стали снова платить с помощью телефона. «Вжух», так ее назвали, похвастался Греф.