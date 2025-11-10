В Минсвязи рассказали, как в Беларуси развивается инфраструктура информационно-коммуникационных технологий

С учетом развития услуг сети передачи данных растет число подключений к услугам широкополосного доступа, что оказывает влияние и на ширину внешнего канала доступа в интернет. Внешний шлюз для доступа в интернет постоянно расширяется также для повышения качества оказываемых услуг по доступу в интернет, резервирования и уменьшения нагрузки на отдельные направления. За январь — сентябрь 2025 года ширина внешнего канала для доступа была увеличена на 870 Гбит/с и составила на 1 октября 2025 года 5090 Гбит/с.