В Минсвязи рассказали, как в Беларуси развивается инфраструктура информационно-коммуникационных технологий

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве связи и информатизации рассказали, как в Беларуси развивается инфраструктура информационно-коммуникационных технологий, сообщает БЕЛТА.
В Беларуси лицензию в области электросвязи имеют 154 оператора электросвязи. Основным направлением развития сети электросвязи РУП «Белтелеком» является завершение процесса переключения абонентов на программно-аппаратную IMS-платформу, что позволяет предоставлять абонентам весь спектр современных телекоммуникационных услуг по одной абонентской линии. К IMS-платформе подключено более 3,8 млн абонентов (домохозяйств). Строительство мультисервисных сетей позволяет не только улучшить качество и расширить перечень предоставляемых услуг, но и оптимизировать затраты на эксплуатацию сетей электросвязи, отметили в Минсвязи.
С учетом развития услуг сети передачи данных растет число подключений к услугам широкополосного доступа, что оказывает влияние и на ширину внешнего канала доступа в интернет. Внешний шлюз для доступа в интернет постоянно расширяется также для повышения качества оказываемых услуг по доступу в интернет, резервирования и уменьшения нагрузки на отдельные направления. За январь — сентябрь 2025 года ширина внешнего канала для доступа была увеличена на 870 Гбит/с и составила на 1 октября 2025 года 5090 Гбит/с.
С целью модернизации существующих сетей передачи данных для улучшения качества и объема предоставляемых услуг продолжались работы по подключению абонентов с применением технологии пассивных оптических сетей (GPON), позволяющей обеспечить скорость передачи данных до 100 Мбит/с и выше. По состоянию на 1 октября 2025 года количество абонентов (домохозяйств), подключенных по этой технологии, составило порядка 3132,3 тыс. и увеличилось с начала года на 79,4 тыс.
Всего количество абонентов стационарного широкополосного доступа к сети Интернет составило 3367,8 тыс. с приростом к началу года в 83,6 тыс., при этом уровень проникновения стационарного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей составил 37 единиц.
Обеспечено дальнейшее развитие услуг сотовой подвижной электросвязи. По состоянию на 1 октября 2025 года общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в республике составило 11 970 тыс. Уровень проникновения сотовой подвижной электросвязи в республике составил 131,4 абонента на 100 жителей. Сотовой подвижной электросвязью второго и третьего поколения охвачено 99,3% и 98,6% территории республики соответственно, на которой проживает 99,9% населения.
Активно развивалась сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE и услуги на ее основе. За январь — сентябрь 2025 года охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составил 99,6%.-0-