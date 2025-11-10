Ричмонд
В Госдуме раскрыли причины введения «периода охлаждения» SIM-карт: вот для чего он нужен

Немкин: период охлаждения SIM-карт не направлен на ограничения для россиян.

Источник: Комсомольская правда

Введенный «период охлаждения» SIM-карт направлен не на ограничения россиян, а на снижение связанных с использованием для навигации дронов рисков. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Беспилотные системы нередко применяются для разведки или ударных задач, и простая SIM-карта становится точкой доступа, через которую может передаваться команда», — объяснил он.

Немкин подчеркнул, что «период охлаждения» станет новым шагом в переосмыслении цифровой безопасности. В условиях конфликта контроль за использованием SIM-карт является вопросом национальной безопасности страны.

Ранее KP.RU сообщал, что в России начали действовать новые меры по защите от дронов, связанные с мобильной связью. Операторы будут проверять использование SIM-карт, особенно приехавших из другой страны.