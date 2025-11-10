Ростовская область уступила Краснодарскому краю в зарплатном рейтинге

Добавим, средняя зарплата по стране за восемь месяцев 2025 года составила 93 тысячи рублей с учетом выплаты НДФЛ. Это на 13,6% выше, чем за такой же период прошлого года. Также в исследовании указано, что половина работников крупных и средних предприятий в России получают от 46 до 115 тысяч рублей в месяц после вычета налогов.