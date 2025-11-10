Ростовская область уступила Краснодарскому краю в зарплатном рейтинге

Ростовская область заняла 43 место в России по уровню и распределению зарплат за восемь месяцев 2025 года, уступив в рейтинге Краснодарскому краю. Исследование публикуют на сайте РИА Новости.
Оказалось, больше 200 тысяч рублей в месяц в Ростовской области получают 2,6% работников. Параллельно с этим оплата труда у 36,5% работников составляет меньше 45 тысяч рублей. Диапазон зарплат в регионе — 37−83 тысячи рублей.
Краснодарский край показал лучшие результаты, заняв 38 строчку рейтинга. Там типичные зарплаты находятся в диапазоне 41−85 тысяч рублей. Зарплату выше 200 тысяч рублей получают 2,8% работников. Меньше 45 тысяч рублей зарабатывают 30,5% жителей региона.
Лидерами стали Чукотка, другие северные регионы страны и Москва. Замыкают рейтинг республики Северного Кавказа.
Добавим, средняя зарплата по стране за восемь месяцев 2025 года составила 93 тысячи рублей с учетом выплаты НДФЛ. Это на 13,6% выше, чем за такой же период прошлого года. Также в исследовании указано, что половина работников крупных и средних предприятий в России получают от 46 до 115 тысяч рублей в месяц после вычета налогов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.