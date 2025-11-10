В Норвегии пять дней не замечали пропажу скульптуры стоимостью 15 тысяч долларов

Работники галереи в городе Ставангер, Норвегия, на протяжении пяти дней не могли заметить пропажу необычной скульптуры стоимостью почти в 15 тысяч долларов. Об этом рассказали норвежские правоохранители.
— В галерее в Ставангере вчера обнаружили, что с выставки была украдена скульптура. После тщательной проверки камер видеонаблюдения галерея установила, что кража произошла 4 ноября, в середине дня. Стоимость скульптуры составляет 150 тысяч норвежских крон (14,8 тысячи долларов — прим. «ВМ»), — говорится в заявлении норвежской полиции.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи, передает РИА Новости.
В конце октября в Соединенных Штатах произошло еще одно необычное ограбления. В ночь на среду, 15 октября, неизвестные ограбили музей Калифорнии в городе Окленд, США, и вынесли оттуда более тысяч артефактов, включая корзины коренных американцев, ювелирные украшения и другие ценные предметы. Правоохранители сообщили журналистам, что расследованием инцидента занимается ФБР. Исполнительный и генеральный директор музея Лори Фогарти подчеркнула, что кража представляет собой «наглый акт лишения общества культурного наследия» штата.