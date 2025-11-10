В Норвегии пять дней не замечали пропажу скульптуры стоимостью 15 тысяч долларов

В конце октября в Соединенных Штатах произошло еще одно необычное ограбления. В ночь на среду, 15 октября, неизвестные ограбили музей Калифорнии в городе Окленд, США, и вынесли оттуда более тысяч артефактов, включая корзины коренных американцев, ювелирные украшения и другие ценные предметы. Правоохранители сообщили журналистам, что расследованием инцидента занимается ФБР. Исполнительный и генеральный директор музея Лори Фогарти подчеркнула, что кража представляет собой «наглый акт лишения общества культурного наследия» штата.