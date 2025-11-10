США смягчили санкции против Сирии после встречи Трампа и аш-Шараа

Министерство финансов США приостановило действие санкций против Сирии, введенных в соответствии с «Законом Цезаря». Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Этот акт предусматривает ограничения против бывшего правительства республики, в том числе экс-президента Башара Асада, за военные преступления против сограждан. Вашингтон среди прочего разрешает передачу Дамаску американских товаров и технологий гражданского назначения.
— Приостановка санкций распространяется на некоторые сделки, за исключением тех, в которых участвуют Россия и Иран, — передает агентство Reuters.
Незадолго до этого в Белом доме встретились президент США Дональд Трамп и его коллега из Сирии Ахмед аш-Шараа. Переговоры глав государства проходили в закрытом формате.
Новые сирийские власти во главе с аш-Шараа негативно настроены по отношению ко всему, что связано со свергнутым Башаром Асадом. Так, новая администрация арабской республики обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать экс-главу государства для судебного разбирательства в Дамаске.