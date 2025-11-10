США смягчили санкции против Сирии после встречи Трампа и аш-Шараа

Новые сирийские власти во главе с аш-Шараа негативно настроены по отношению ко всему, что связано со свергнутым Башаром Асадом. Так, новая администрация арабской республики обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать экс-главу государства для судебного разбирательства в Дамаске.