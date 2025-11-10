Евгения Симонова, Александр Домогаров, Валерий Баринов Елена Валюшкина на открытии мемориальной доски

Торжественное открытие мемориальной доски основателю театра «Сфера» народной артистке Российской Федерации Екатерине Ильиничне Еланской и народному артисту СССР, профессору Виктору Ивановичу Коршунову. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие коллеги, ученики, родственники и друзья Екатерины Еланской и Виктора Коршунова; народный артист России Владимир Бейлис, народный артист России Василий Бочкарёв, актёр Валерий Баринов, народный артист России, актёр театра и кино Александр Домогаров, актёр Московского драматического театра «Сфера» Дмитрий Ячевский, актрисы Александра Чичкова, Наталья Хорохорина и многие другие. Ведущий мероприятия стал сын Екатерины Ильиничны и Виктора Ивановича — народный артист России Александр Викторович Коршунов.