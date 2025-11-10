Ричмонд
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого

Дмитрий Медведев отметил, что Юрий Толстой был одним из самых авторитетных ученых в области гражданского права.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора СПбГУ Юрия Толстого и отметил его труд на благо страны, сообщает секретариат зампреда Совбеза.

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия (Юрия) Кирилловича Толстого. Это тяжелая и невосполнимая утрата для отечественной и мировой юридической науки. Но еще большая — для всех, кто знал этого замечательного человека, имел счастливую возможность учиться у него», — приводит РИА Новости слова Дмитрия Медведева.

Он отметил, что Юрий Толстой был одним из самых авторитетных ученых в области гражданского права. Его труды стали значимой частью научного наследия РФ и продолжают являться ориентиром для новых поколений юристов.

Дмитрий Медведев добавил, что профессор навсегда останется в памяти как человек, который был беззаветно предан делу всей своей жизни, наделен особым внутренним достоинством и принципиальностью.

Напомним, о смерти Юрия Толстого стало известно 10 ноября. Он умер на 99-м году жизни. Как сообщалось, под его руководством учились Владимир Путин, Дмитрий Медведев, председатель СК Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

