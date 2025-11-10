В России призвали отменить пышные новогодние празднования

Ранее член думского комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила, что в конце 2025 — начале 2026 года россиян ждёт самый длинный новогодний отдых за последние 12 лет. С 31 декабря по 11 января включительно рабочие кабинеты опустеют, а на работу граждане вернутся лишь 12 января. По словам депутата, в последние дни декабря россиянам придётся выйти на работу всего два дня — в понедельник и вторник, а затем граждан ждут новогодние праздники.