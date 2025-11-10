DM: изменение цвета, формы или текстуры языка может говорить об онкологии

Изменения состояния языка могут сигнализировать о серьёзных заболеваниях, включая рак полости рта, предупреждает британская газета Daily Mail.
«Безболезненная язва на языке, которая не заживает в течение длительного времени, — один из самых тревожных признаков высокого риска развития рака ротовой полости», — отмечается в публикации.
По данным издания, цвет, текстура и поверхность языка может многое рассказать о состоянии здоровья — от баланса микрофлоры полости рта и уровня увлажнённости организма до содержания питательных веществ, состояния кишечника и общего самочувствия.
Эксперты подчёркивают важность регулярной гигиены рта и рекомендуют внимательно следить за такими изменениями, как изменение цвета языка, повышенная чувствительность дёсен или появление стойкого неприятного запаха изо рта.
Среди возможных симптомов рака полости рта также называются боль, затруднённое глотание, охриплость или изменение голоса, а также необъяснимая потеря веса.
Отмечается, что основной причиной развития онкологических заболеваний часто является вирус папилломы человека (ВПЧ). В качестве профилактики специалисты рекомендуют вакцинацию от ВПЧ, а также отказ от курения и употребления алкоголя.
