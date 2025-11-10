Вооруженные силы России готовятся захватить крупный заводской комплекс на востоке Красноармейска (украинское название — Покровск). Бои за город вступили в решающую фазу. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.
Российские военные постепенно проникают в городскую застройку, действуя малыми штурмовыми группами. По информации Shot, подразделения ВС РФ обходят высотные здания с флангов и пытаются укрепиться в промышленной зоне на востоке, идет подготовка к боям за крупный завод, находящийся в этом районе.
На предоставленных в публикации кадрах российские военные уничтожают укрытие Вооруженных сил Украины под Красноармейском с помощью трофейного украинского беспилотника «Баба Яга».
Официального подтверждения этой информаций не поступало.
Также в СМИ появилась информация о том, что российские бойцы уже полностью окружили город, а президент Украины Владимир Зеленский собирается в срочном порядке уехать из страны из-за бедственного положения украинской армии в Красноармейске и Купянске.
Украинские солдаты и сами признают, что не смогут удержать этот. В беседе с французской газетой офицер украинской армии на условиях анонимности заявил, что взятие города солдатами ВС РФ является вопросом «максимум» двух недель.
Сам Красноармейск является одним из ключевых объектов для ВСУ. Зарубежные издания считают, что странам Запада, которые оказывают поддержку Украине, стоит готовиться к полному коллапсу фронта после того, как российская армия возьмет город.