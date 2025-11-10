Бывшая жена Паши Техника в слезах пожаловалась, что не может разбогатеть как блогер

Ева Карицкая, бывшая жена покойного рэп-исполнителя Паши Техника (Павла Ивлева), рассказала о том, что у нее никак не получается начать зарабатывать на свое блоге. Девушка призналась, что аудитории оказался неинтересен ее контент, как бы она не старалась.
— У меня не монетизировано ничего. С социальных сетей я вообще ничего не получаю. За несколько лет — ни одной рекламы, практически ноль, — рассказала Карицкая в своем Telegram-канале.
О смерти Паши Техника стало известно 4 апреля — об этом сообщили его близкие. Директор музыканта Марк Яровный позже опубликовал официальное медицинское заключение о смерти рэпера, согласно которому причиной смерти стал септической шок.
Карицкая также рассказала их шестилетнему сыну о кончине отца. Похороны Ивлева состоялась на Николо-Архангельском кладбище 11 апреля. О том, как прощались с легендой русского андеграунда его близкие и сотни поклонников, — в материале «Вечерней Москвы».
Единственную картину за авторством покойного рэпера продали за 10 миллионов рублей в ходе аукциона на ярмарке современного искусства Port Art Fair, которая проходит в общественном пространстве Севкабель Порт в Санкт-Петербурге.