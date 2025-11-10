Бывшая жена Паши Техника в слезах пожаловалась, что не может разбогатеть как блогер

Ева Карицкая, бывшая жена покойного рэп-исполнителя Паши Техника (Павла Ивлева), рассказала о том, что у нее никак не получается начать зарабатывать на свое блоге. Девушка призналась, что аудитории оказался неинтересен ее контент, как бы она не старалась.