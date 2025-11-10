«Крылья» на Свислочи появятся в Минске к Новому году 2026

Стало известно, какой будет новогодняя иллюминация Минска к Новому году 2026, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, говоря о световом оформлении столицы, на предприятии «Мингорсвет» рассказали, что с начала 2025-го выполнялись масштабные работы по устройству стационарного иллюминационного освещения на улицах белорусской столицы. И некоторые локации уже получили праздничное оформление. Например, световые объемные конструкции «Победа» появились на проспекте Независимости, пересечении МКАД и проспекта Партизанского. Еще модернизировали световой «Трактор» на Долгобродской и световые мотивы на проспекте Независимости. Изменили иллюминацию «Звезда-Салют» на пересечении проспектов Машерова и Победителей, украсили световыми растяжками опоры на проспекте Победителей, другие объекты и деревья. Ведутся работы по изготовлению иных световых композиций, сетей иллюминационного освещения на городских улицах.
При этом в Минске уже началась установка и световое оформление 28 новогодних елей. Также к Новому году установят световые «Крылья» на набережной Свислочи в границах Троицкого предместья и сквера рядом с гостиницей «Беларусь», подсветку и растяжки у фонтана «Минчанка». Появятся светящиеся «Цветы» на набережной Свислочи, «Комета» на проспекте Рокоссовского вблизи городского Центра технического творчества детей и молодежи, «Кубок» на Партизанском проспекте у Национального футбольного стадиона. Пиксельная управляемая гирлянда к новому году станет украшать ёлку в парке имени Уго Чавеса.
Полностью всю праздничную иллюминацию в Минске включат уже в первой декаде декабря.
