Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

JAMA: В мире фиксируются случаи заражения вирусом PCB, сравнимым с COVID-19

Симптомы РСВ похожи на простуду, но заболевание приводит к тяжелым осложнениям.

Источник: Комсомольская правда

В мире получил распространение новый респираторный вирус PCB, симптомы которого схожи с простудой, но заболевание приводит к тяжелым осложнениям и по опасности для человека сопоставимо с COVID-19. Об этом сообщил журнал JAMA Network Open.

«Около 5−10% пациентов с симптомами простуды на самом деле заражены РСВ», — отметил специалист Иэн Ви из Сингапурской больницы общего профиля.

По его словам, хотя этот вирус встречается реже, чем грипп или коронавирус, его последствия могут быть такими же серьезными.

В статье уточнили, что от болезни умерло около 5% госпитализированных пациентов, а зараженные подвергаются повышенному риску аритмии, инсульта, тромбоза и сердечной недостаточности.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что в предстоящем эпидсезоне будут циркулировать гонконгский штамм гриппа (H3N2), свиной (H1N1) и грипп группы В. Специалисты отмечают, что сезонный рост заболеваемости начнется уже в ближайшее время, а к февралю цифры достигнут пиковых значений. Подчеркивается, что лучшая профилактика этого опасного заболевания — вакцинация.