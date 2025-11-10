JAMA: В мире фиксируются случаи заражения вирусом PCB, сравнимым с COVID-19

В мире получил распространение новый респираторный вирус PCB, симптомы которого схожи с простудой, но заболевание приводит к тяжелым осложнениям и по опасности для человека сопоставимо с COVID-19. Об этом сообщил журнал JAMA Network Open.
«Около 5−10% пациентов с симптомами простуды на самом деле заражены РСВ», — отметил специалист Иэн Ви из Сингапурской больницы общего профиля.
По его словам, хотя этот вирус встречается реже, чем грипп или коронавирус, его последствия могут быть такими же серьезными.
В статье уточнили, что от болезни умерло около 5% госпитализированных пациентов, а зараженные подвергаются повышенному риску аритмии, инсульта, тромбоза и сердечной недостаточности.
Как писал сайт KP.RU, стало известно, что в предстоящем эпидсезоне будут циркулировать гонконгский штамм гриппа (H3N2), свиной (H1N1) и грипп группы В. Специалисты отмечают, что сезонный рост заболеваемости начнется уже в ближайшее время, а к февралю цифры достигнут пиковых значений. Подчеркивается, что лучшая профилактика этого опасного заболевания — вакцинация.