JAMA: В мире фиксируются случаи заражения вирусом PCB, сравнимым с COVID-19

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что в предстоящем эпидсезоне будут циркулировать гонконгский штамм гриппа (H3N2), свиной (H1N1) и грипп группы В. Специалисты отмечают, что сезонный рост заболеваемости начнется уже в ближайшее время, а к февралю цифры достигнут пиковых значений. Подчеркивается, что лучшая профилактика этого опасного заболевания — вакцинация.