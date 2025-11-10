Новосибирские химики выявили способ победить диабет и метаболический синдром

Новосибирские химики выявили соединения из веществ, содержащихся в хвое и эфирных маслах растений, которые способны снижать уровень глюкозы и холестерина одновременно. Они активируют рецепторы, отвечающие за регуляцию углеводного и жирового обмена в организме. При этом не оказывают вреда для печени.