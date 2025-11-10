Новосибирские химики выявили способ победить диабет и метаболический синдром

Сотрудники института органической химии СО РАН в Новосибирске нашли способ победить сахарный диабет второго типа и метаболический синдром. Как передает «КП-Новосибирск», ученые разработали уникальное соединение, объединяющее в себе свойства двух классов лекарств.
Новосибирские химики выявили соединения из веществ, содержащихся в хвое и эфирных маслах растений, которые способны снижать уровень глюкозы и холестерина одновременно. Они активируют рецепторы, отвечающие за регуляцию углеводного и жирового обмена в организме. При этом не оказывают вреда для печени.
Положительные результаты были отмечены на лабораторных испытаниях на животных. Препарат также имеет накопительный эффект, делая его уникальным среди многих других существующих лекарств — подобные разработки есть только в Китае и Индии.
